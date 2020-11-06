إصابة 6 لاعبين وإداريين جدد من النصر بفيروس كورونا

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر إعلامية، عن تأكُّد إصابة عدد من لاعبي وإداريي نادي النصر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت المصادر، أن المصابين هم "الظهير الكوري كيم، البرازيلي بيتروس، مساعد المدرب أرلاندو تكسيرا، وأحد أعضاء الجهاز الفني لويس ميغيل، وإداري الفريق الأول خالد الغنيمان، والحارس نواف العقيدي".
ومن المقرر أن يتغيب اللاعبين المصابين عن مباراة النصر أمام القادسية غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المتوقع أن يُشفى كل من وليد عبد الله، يحيى الشهري، عبد العزيز الدوسري، عبد الله الخيبري، عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، بيتي مارتينيز، المدير الفني روي فيتوريا، خلال الأيام المقبلة.
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