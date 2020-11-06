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إصابة 6 لاعبين وإداريين جدد من النصر بفيروس كورونا

Time منذ 50 دقيقة
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إصابة 6 لاعبين وإداريين جدد من النصر بفيروس كورونا

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر إعلامية، عن تأكُّد إصابة عدد من لاعبي وإداريي نادي النصر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت المصادر، أن المصابين هم "الظهير الكوري كيم، البرازيلي بيتروس، مساعد المدرب أرلاندو تكسيرا، وأحد أعضاء الجهاز الفني لويس ميغيل، وإداري الفريق الأول خالد الغنيمان، والحارس نواف العقيدي".

ومن المقرر أن يتغيب اللاعبين المصابين عن مباراة النصر أمام القادسية غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع أن يُشفى كل من وليد عبد الله، يحيى الشهري، عبد العزيز الدوسري، عبد الله الخيبري، عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، بيتي مارتينيز، المدير الفني روي فيتوريا، خلال الأيام المقبلة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غشيم ارعن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. يالها من ماكره ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اكشف عنا هذا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
وقرر والدها إبلاغ إدارة المستشفى بالحادثة، إلى أن قيل له إن ابنته مريضة عقليا، وسعى إلى التحقيق في الأمر، وبالفعل تجري الشرطة الآن تحقيقا في الاغتصاب الجماعي والقتل المزعوم، في الوقت الذي فر فيه المتهمون تاركين عملهم ومنازلهم. إلا ان قيل له

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