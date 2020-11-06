توجيه 3 تهم للأستاذ الجامعي الذي تطاول على القرآن الكريم

الرياض (صدى):
على خلفية الأستاذ الجامعي الذي تطاول على القرآن الكريم في مصر، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن إحالة الواقعة إلى النائب العام.
وأوضحت أنه تم التحقيق مع الأستاذ وسماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو.
وقررت الوزارة، إحالة الواقعة إلى النائب العام وتوجيه التهم الآتية إليه: إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة.
كما تمت إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم، بالإضافة إلى استمرار وقف المُتهم عن العمل.
وكان عضو هيئة التدريس، قد أثار موجة غضب عارمة بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يقوم بتوجيه السباب إلى "القرآن الكريم"، فيما تداول الطلاب المقطع الذي يظهر فيه الدكتور محمد المهدلى أستاذ علم الاجتماع، وهو يناقش موضوع زنا المحارم والزواج العرفي، فيما اعترض أحد الطلاب على كلام الدكتور الذي يتنافى مع ما جاء في القرآن الكريم، ليرد بشكل صادم ومسئ للقرآن الكريم، ثم طرد الطالب من المحاضرة.
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