التنمية الإجتماعية ينهي إجراءات 120 ألف طلب تمويلي عبر البوابة الحكومية الموحدة

الرياض (صدى):
نجح بنك التنمية الاجتماعية في معالجة أكثر من 120 ألف طلب لعملاء التمويل الاجتماعي والعمل الحر عبر بوابة الجهات الحكومية الموحدة التي تم إطلاقها أثناء جائحة كورونا لتسهيل إجراءات تمويل الموطنين بالتعاون مع الجهات الحكومية .
وتم تفويض3100 مستخدم في 780 جهة وفرع للجهات الحكومية بجميع مناطق المملكة لإجراء العمليات وإكمال نماذج طلب التمويل إلكترونياً مراعاةً لظروف الجائحة .
من جانبه كرم نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي الأستاذ سلطان الحميدي ، فريق العمل المعني بالبوابة الحكومية بقطاع التمويل الاجتماعي، مقدماً شكره وتقديره للفريق على جهودهم لخدمة العملاء .
الجدير بالذكر أن البنك أطلق تلك البوابة لتيسيير الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية والتي تتطلب مراجعة جهة العمل مثل ( تعريف الراتب - الموافقة على حسم الأقساط )