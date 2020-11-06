الزكاة والدخل توضح طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة.
وقال حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رسوم الشحن و رسوم الجمارك وأي رسوم اخرى
وأضاف أنه سيدفع وكيل الشحن ضريبة القيمةالمضافة إلى الجمارك على الإستيراد نيابةً عن المستورد ويتم إستردادها كمصروفات من المستورد.
وكان حساب العناية بالعملاء قد تلقى استفسار من أحد المتابعين بشأن كيفية احتساب الضريبة على عدة سلع مستوردة.