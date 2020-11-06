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بالفيديو.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات بعد أسبوع

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات بعد أسبوع

الرياض (صدى):
أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الإلتزام بحدود المسارات على الطرق بعد أسبوع في الرياض والدمام وجدة .

وقال أن التطبيق سيكون على مراحل حيث سيتبع تلك المرحلة التعميم في مدن أخرى ، بحيث يتم تغطية كافة طرق المملكة منتصف 2021 م ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وأضاف أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المرورية سواء في إنخفاض معدلات الحوادث والوفيات والإصابات أو في مخالفات الطرق .

كما أكد على إستمرار خطط المرور لتحسين إستخدام الذكاء الإصطناعي أو رفع جودة الإجراءات المرورية وغيرها .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله الله
لا يهمونك انا مجنونك
مدري مفتي العاهرات التركي وش بيقول في ذى السربوت ويفتي فية اكيد بيقول عاصي ويتطهر من الدنس وذاك معين التوبة

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