الأمير تركي الفيصل يوضح ما يثير قلقه حال فوز " بايدن "

الرياض (صدى):
علق الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات الأسبق على احتمالات فوز المرشح بالإنتخابات الرئاسية " جو بايدن " مع ارتفاع أصوات الناخبين المؤيدين له .
وأكد الأمير تركي الفيصل أن فوز " بايدن " لن يغير سياسة الولايات المتحدة المؤيدة لإسرائيل .
وقال خلال حضوره قمة معهد بيروت في إمارة أبو ظبي : أعتقد أنه في حال أصبح بايدن رئيس فإنه لن يتراجع عن إجراءات ترامب تجاه إسرائيل سواء في القدس أو الجولان أو ما يسمى بالإتفاقات الإبراهيمية ، وفقاً لـ " العربية " .
وأضاف : ما يقلقني بشأن بعض الأوساط العربية ، وخاصةً أصدقائي وإخوتي الفلسطينيين ، هو أنهم إذا كانوا يتوقعون أن يكون جو بايدن مختلف عن ترامب فسيصابون بخيبة أمل شديدة .
كما أكده سموه على تصريحات بايدن بشأن عودته لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة " المتعلقة بالإتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه " ترامب " ولكن بشروط لم يتم معرفتها بعد .