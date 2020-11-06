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الشيخ المصلح يجيب: هل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسب الخاتمة؟

Time منذ ساعة
Views 2008
الشيخ المصلح يجيب: هل الوفاة يوم الجمعة من علامات حسب الخاتمة؟

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، مدى صحة الأقاويل المتعلقة بأن الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة.

وقال الشيخ المصلح حسن الخاتمة تتعلق بالعمل وليس للزمان ولا المكان في ذلك أثر، الا إن يكون قصد في مكان خير .

وأضاف: "أما الزمان في ذاته ليس فيه دلالة عن حسن الخاتمة وماجاء من أن الموت ليلة الجمعة يقي صاحبه من عذاب القبر ويأمن من فتنة القبر ليس بصحيح "

وأكد الشيخ المصلح أنه لم يثبت أن الموت يوم الجمعة يدل عن حسن الخاتمة ، لافتا أن هذا الشئ لايختاره الإنسان .

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أحدث التعليقات

خالد
الله يكفينا شر اليهود بس
Sameer
بشرو يالفقراويه حمدلله مالعب البلنتي للحين 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
درباح
انشهد انه جحش ما يفهم كورة
درباح
انشهد انه جحش ما يفهم كورة
أبو ساره
بكره تندم ياقميل .. الأبو أعلم بمصلحة أبنته .. الحب جميل لاكن للأسف لا يدوم الا ما ندر فأمور الحياة ومتطلباتها تجعل الأمور في مكانها الحقيقي فتذهب السيطره وتأتي الفكره .. أذا كان خطيبك حبيبك أموره الماديه جيده لابأس توكلي ع الله أما أذا كان متوسط الحال نصيحه يا أختي لاااا تجعلي قلبك يحكم عقلك

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