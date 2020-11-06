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ارتفاع نسبة العقم بالمملكة إلى 18 % ونصائح هامة لحل الأزمة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1572
ارتفاع نسبة العقم بالمملكة إلى 18 % ونصائح هامة لحل الأزمة

الرياض (صدى):
كشفت دراسة علمية لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر عن ارتفاع نسبة العقم وتأخر الإنجاب في المملكة إلى 18 % ، الأمر الذي يجب دراسته لما له من مخاطر إجتماعية ونفسية .

وأكد الأستاذ بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور حاتم القحطاني على ضرورة زيادة الوعي يالمجتمع لإكتشاف المشكلة مبكراً لسرعة العلاج ، محذراً من " ثقافة العيب " واستسلام البعض ، والتداوي بالأعشاب والخلطات وغيرها من الأساليب المضرة .

كما حذر من إهمال تلك النسبة المرتفعة في المملكة إذ تشكل خطر كبير وتعد أهم أسباب الطلاق ، مطالباً الأهل بحسن إدارة الموقف وعدم الضغط على الزوجين ، وفقاً لـ"اليوم " .

كما دعا "القحطاني " إلى زيادة الوعي بالتطور الطبي في هذا المجال من خلال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وغيرها ، وزيادة ثقافة برامج إدرار حليب الرضاعة للزوجة كي تصبح أماً لطفل يتيم بالرضاعة ، أو ثقافة الحضانة والكفالة وغيرها من الحلول الطبية والدينية .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ماعاد استغرب.. اذا صادوا ناس من النيابة العامة ونزاهة وضباط طلعوا فاسدين. من باقي ما طلع فاسد هنا كل واحد بحاشيته يجي يفشخ. الله لنا بس
ابوبدر
مصدقينكم خلاص..هو باقي معاه فلوس 😂
.M.
الزواج مهم للمرأة فهو ستر وعفه ورحمة لها
.M.
يستحقون هذه الرفاهيه الله يتقبل منهم ويشفي من أصيب بهذا الداء الخطير c19
.M.
وهو اصلاً المواطن يقدر يأخذ شيء مسكين على باب الله

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