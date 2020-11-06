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مواطنة تكشف محاولة بائع الاحتيال عليها في سيارة متهالكة بطريقة ذكية

Time منذ ساعة
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مواطنة تكشف محاولة بائع الاحتيال عليها في سيارة متهالكة بطريقة ذكية

الرياض (صدى):
كشفت مواطنة محاولة بائع سيارات في أحد مواقع الحراج المستعملة، الاحتيال عليها ومنحها سيارة متهالكة .

وأوضحت المواطنة فاطمة العسيري ، أنها تواصلت مع صاحب المركبة الذي أكد لها أن السيارة بحالة ممتازة وخفض لها 3 آلاف من السعر المعلن للبيع الأول وكان 34 ألفا، لافتة إلى أنه طلب منها الذهاب لفحص السيارة في مكان معين لأن لديهم خصومات.

وأضافت العسيري أنها تواصلت مع البائع في اليوم الثاني عبر الرسائل من هاتف آخر وتحدثت معه على أنها ولد ويريد السيارة، وعندما طلب أيضا الذهاب لنفس مكان الفحص، قالت له إنه ليس له دخل وتفحص في المحل الذي تريد.

وأشارت إلى أنها أخبرته بأن لديها خبرة في السيارات، فكشف لها أن القير فيه مشكلة وسبق تغيير الماكينة والبودي أيضاً ليس بحالة جيدة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ماعاد استغرب.. اذا صادوا ناس من النيابة العامة ونزاهة وضباط طلعوا فاسدين. من باقي ما طلع فاسد هنا كل واحد بحاشيته يجي يفشخ. الله لنا بس
ابوبدر
مصدقينكم خلاص..هو باقي معاه فلوس 😂
.M.
الزواج مهم للمرأة فهو ستر وعفه ورحمة لها
.M.
يستحقون هذه الرفاهيه الله يتقبل منهم ويشفي من أصيب بهذا الداء الخطير c19
.M.
وهو اصلاً المواطن يقدر يأخذ شيء مسكين على باب الله

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