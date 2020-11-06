هل يفوز "ترامب" بعد خوض نفس معركة "بوش" القضائية ؟

واشنطن (صدى):
بالرغم من فارق السنوات الطويلة بين المعركة الإنتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش والمعركة الإنتخابية للرئيس الحالي " ترامب " إلا أنها شهدت نفس سيناريو المعركة القضائية ما يثير التساؤل حول إمكانية فوز " ترامب " على غرار " بوش " .
وحسم السياسي الديمقراطي في مقاطعة ألباني " أنطون كونيف " هذا الجدل ، مؤكداً أن فرصة ترامب بالفوز أقل من " بوش " وأن معركة " ترامب " القضائية بعد تقدم حملته بها لوقف فرز الأصوات في بعض الولايات ستبوء بالفشل .
وقال " كونيك " في تصريح له : ترامب ليس لديه أساس للفوز في المحاكم .معظم الولايات التي يتنافس فيها تحت سيطرة الديمقراطيين ، على عكس قضية بوش التي صعدت للمحكمة العليا ، وحتى المحكمة العليا غير قادرة على قلب إرادة الناخبين .
وحتى الآن يتواصل فرز الأصوات في ولايات نيفادا ،وجورجيا ، وألاسكا ، ونورث كارولينا ، ووبنسلفانيا ، وحصل ترامب على " 214 صوت ، وبايدن على 264 صوت ويحتاج إلى 6 أصوات للفوز ، فيما يظل الصراع والتنافس الحاد مشتعلاً بين مؤيدي الحملتين .
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