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هل يفوز "ترامب" بعد خوض نفس معركة "بوش" القضائية ؟

Time منذ ساعة
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هل يفوز "ترامب" بعد خوض نفس معركة "بوش" القضائية ؟

واشنطن (صدى):
بالرغم من فارق السنوات الطويلة بين المعركة الإنتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش والمعركة الإنتخابية للرئيس الحالي " ترامب " إلا أنها شهدت نفس سيناريو المعركة القضائية ما يثير التساؤل حول إمكانية فوز " ترامب " على غرار " بوش " .

وحسم السياسي الديمقراطي في مقاطعة ألباني " أنطون كونيف " هذا الجدل ، مؤكداً أن فرصة ترامب بالفوز أقل من " بوش " وأن معركة " ترامب " القضائية بعد تقدم حملته بها لوقف فرز الأصوات في بعض الولايات ستبوء بالفشل .

وقال " كونيك " في تصريح له : ترامب ليس لديه أساس للفوز في المحاكم .معظم الولايات التي يتنافس فيها تحت سيطرة الديمقراطيين ، على عكس قضية بوش التي صعدت للمحكمة العليا ، وحتى المحكمة العليا غير قادرة على قلب إرادة الناخبين .

وحتى الآن يتواصل فرز الأصوات في ولايات نيفادا ،وجورجيا ، وألاسكا ، ونورث كارولينا ، ووبنسلفانيا ، وحصل ترامب على " 214 صوت ، وبايدن على 264 صوت ويحتاج إلى 6 أصوات للفوز ، فيما يظل الصراع والتنافس الحاد مشتعلاً بين مؤيدي الحملتين .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ماعاد استغرب.. اذا صادوا ناس من النيابة العامة ونزاهة وضباط طلعوا فاسدين. من باقي ما طلع فاسد هنا كل واحد بحاشيته يجي يفشخ. الله لنا بس
ابوبدر
مصدقينكم خلاص..هو باقي معاه فلوس 😂
.M.
الزواج مهم للمرأة فهو ستر وعفه ورحمة لها
.M.
يستحقون هذه الرفاهيه الله يتقبل منهم ويشفي من أصيب بهذا الداء الخطير c19
.M.
وهو اصلاً المواطن يقدر يأخذ شيء مسكين على باب الله

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