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ألغاز في الانتخابات الأمريكية تشعل مؤيدي ترامب وبايدن

Time منذ 59 دقيقة
Views 1397
ألغاز في الانتخابات الأمريكية تشعل مؤيدي ترامب وبايدن

واشنطن (صدى):
اشتعل التنافس بين مؤيدي المرشحين للإنتخابات الرئاسية الأمريكية ، الرئيس الحالي " ترامب " والمرشح الديمقراطي " بايدن " بعد تزايد ألغاز التصويت خاصةً حول ولاية " أريزونا " .

فبينما اعتبرت قناة فوكس نيوز فوز " بايدن " بأصوات الولاية بواقع 264 صوت ، تؤكد قناة " سي إن إن " فوز " ترامب " بأصوات نفس الولاية ، الأمر الذي أشعل الجدل بين حملتي " ترامب " و" بايدن " ومؤيدهما .

وقال ممثل حملة " ترامب " : وسائل الإعلام الزائفة سمت هذه الولاية ديمقراطية مبكراً ، هم متحيزون عن قصد ، سنثبت للشعب الأمريكي أن أريزونا صوتت لترامب وندرس إجراء عاجل .

ولا يتوقف الأمر عند ذلك ، فقد باتت الولاية المثيرة للجدل محل خلاف كبير بين باقي وسائل الإعلام حال فوز بايدن بأصوات ولاية نيفادا ، ففي حال فوزه واحتساب أريزونا له سيكون رئيساً وفي حال عدم إحتسابها لن يحدث ذلك ما وضع الإعلام والناخبين في ورطة .

وتشهد الإنتخابات كذلك مظاهرات من الجانبين بعد قيام حملة ترامب برفع دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات واتهامات لحملة بايدن بالتلاعب والتزوير .

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الله يطول في عمر ابوخالد ولده خالد كان معنا في الجامعه عام ١٤١٧ في جامعة الملك سعود بالرياض قمة في الأدب والحياء والخلق
فبصل
هههههههههه بصراحه. اكتشاف خطير. اول مره اعرف. ان. التعدي ع أملاك الدوله. أو. الأشخاص فيها. عقوبه
المليليح
على ظروف النصر الان وفقدان ١٤ لاعب مهم فرصة للفرق تفوز وفرصة لضعاف النفوس يتشمتوا ماجد محمد الله اشغلك بنفسك في النصر عساها دوم ولا تفكر صحيفتكم تحبط النصر متعودين على صياحكم مهما جعلتوا عنواينكم بارزه يانفسيات
أبو عبد الرحمن ✍️
الإشعاعات الكثيرة التي تصدر عن سماعات البلوتوث قد تتسبب في حدوث فقدان للذاكرة عند الإنسان، وهذه الإشعاعات تصدر بمجرد اجراء الإنسان اول مكالمة بواسطة سماعات البلوتوث. 5- كشفت العديد من الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى أن الاستخدام المستمر لسماعات البلوتوث يسبب حدوث الضعف الجنسي للرجال، كما أنه يقلل من خصوبة المرأة.
زعيم اااسيا
كوكوولو يكفي عضو شرف هلالي الوحيد الي اي فريق يحصل على بطوله يستضيفهم في مكتبه ويطلبون شرهات واولهم فريق النصر وكمان ماعندنا عضو شرف مثل بغلف صاحبكم يدعم ويرفق مع شيك تشكيلة الفريق هذا مجرد توضيحات يمكن تحي ضميرك وتصير ادمي تعرف كيف تتعامل مع القامات

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