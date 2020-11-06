ألغاز في الانتخابات الأمريكية تشعل مؤيدي ترامب وبايدن

واشنطن (صدى):
اشتعل التنافس بين مؤيدي المرشحين للإنتخابات الرئاسية الأمريكية ، الرئيس الحالي " ترامب " والمرشح الديمقراطي " بايدن " بعد تزايد ألغاز التصويت خاصةً حول ولاية " أريزونا " .
فبينما اعتبرت قناة فوكس نيوز فوز " بايدن " بأصوات الولاية بواقع 264 صوت ، تؤكد قناة " سي إن إن " فوز " ترامب " بأصوات نفس الولاية ، الأمر الذي أشعل الجدل بين حملتي " ترامب " و" بايدن " ومؤيدهما .
وقال ممثل حملة " ترامب " : وسائل الإعلام الزائفة سمت هذه الولاية ديمقراطية مبكراً ، هم متحيزون عن قصد ، سنثبت للشعب الأمريكي أن أريزونا صوتت لترامب وندرس إجراء عاجل .
ولا يتوقف الأمر عند ذلك ، فقد باتت الولاية المثيرة للجدل محل خلاف كبير بين باقي وسائل الإعلام حال فوز بايدن بأصوات ولاية نيفادا ، ففي حال فوزه واحتساب أريزونا له سيكون رئيساً وفي حال عدم إحتسابها لن يحدث ذلك ما وضع الإعلام والناخبين في ورطة .
وتشهد الإنتخابات كذلك مظاهرات من الجانبين بعد قيام حملة ترامب برفع دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولايات واتهامات لحملة بايدن بالتلاعب والتزوير .
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