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القبض على موظف بريد بـ نيفادا تعهّد بتزوير وإزالة التصويت القادم لترامب

Time منذ 34 دقيقة
Views 1488
القبض على موظف بريد بـ نيفادا تعهّد بتزوير وإزالة التصويت القادم لترامب

واشنطن (صدى):
تمكنت حرس الحدود من ‏القبض على موظف في مكاتب البريد بولاية نيفادا تعهّد بتزوير وإزالة التصويت القادم لترامب من خلال فيديو موثق.

تفصيلا، عثر حرس الحدود في ولاية نيويورك على 800 رسالة لم يتم تسليمها في صندوق سيارة تعود لموظف في خدمة البريد، يدعى براندون ويلسون (27 عاما)، تشمل هذه الرسائل أوراق تصويت غيابي في إحدى مقاطعة نيويورك.

وعند تفتيش صندوق السيارة، عثر الأمن الأميركي على 800 رسالة بريدية رسمية، بينها 106 رسائل سياسية، وأخرى عبارة عن بطاقات انتخابية لمصوتين في الانتخابات الأميركية.

ومن شأن هذا النبأ أن يعزز حديث الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري اللذين شككا في نزاهة التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية.

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أحدث التعليقات

ابوعمر
الله يطول في عمر ابوخالد ولده خالد كان معنا في الجامعه عام ١٤١٧ في جامعة الملك سعود بالرياض قمة في الأدب والحياء والخلق
فبصل
هههههههههه بصراحه. اكتشاف خطير. اول مره اعرف. ان. التعدي ع أملاك الدوله. أو. الأشخاص فيها. عقوبه
المليليح
على ظروف النصر الان وفقدان ١٤ لاعب مهم فرصة للفرق تفوز وفرصة لضعاف النفوس يتشمتوا ماجد محمد الله اشغلك بنفسك في النصر عساها دوم ولا تفكر صحيفتكم تحبط النصر متعودين على صياحكم مهما جعلتوا عنواينكم بارزه يانفسيات
أبو عبد الرحمن ✍️
الإشعاعات الكثيرة التي تصدر عن سماعات البلوتوث قد تتسبب في حدوث فقدان للذاكرة عند الإنسان، وهذه الإشعاعات تصدر بمجرد اجراء الإنسان اول مكالمة بواسطة سماعات البلوتوث. 5- كشفت العديد من الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى أن الاستخدام المستمر لسماعات البلوتوث يسبب حدوث الضعف الجنسي للرجال، كما أنه يقلل من خصوبة المرأة.
زعيم اااسيا
كوكوولو يكفي عضو شرف هلالي الوحيد الي اي فريق يحصل على بطوله يستضيفهم في مكتبه ويطلبون شرهات واولهم فريق النصر وكمان ماعندنا عضو شرف مثل بغلف صاحبكم يدعم ويرفق مع شيك تشكيلة الفريق هذا مجرد توضيحات يمكن تحي ضميرك وتصير ادمي تعرف كيف تتعامل مع القامات

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