القبض على موظف بريد بـ نيفادا تعهّد بتزوير وإزالة التصويت القادم لترامب

واشنطن (صدى):
تمكنت حرس الحدود من القبض على موظف في مكاتب البريد بولاية نيفادا تعهّد بتزوير وإزالة التصويت القادم لترامب من خلال فيديو موثق.
تفصيلا، عثر حرس الحدود في ولاية نيويورك على 800 رسالة لم يتم تسليمها في صندوق سيارة تعود لموظف في خدمة البريد، يدعى براندون ويلسون (27 عاما)، تشمل هذه الرسائل أوراق تصويت غيابي في إحدى مقاطعة نيويورك.
وعند تفتيش صندوق السيارة، عثر الأمن الأميركي على 800 رسالة بريدية رسمية، بينها 106 رسائل سياسية، وأخرى عبارة عن بطاقات انتخابية لمصوتين في الانتخابات الأميركية.
ومن شأن هذا النبأ أن يعزز حديث الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري اللذين شككا في نزاهة التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية.