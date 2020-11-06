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صورة جوية للرياض في التسعينات

Time منذ 27 دقيقة
Views 384
صورة جوية للرياض في التسعينات

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
عزالله ياللي نقلت الخبر ماصدقت 👎 ومعرووفه ميولك وعنصريتك ولكن ماحد يلومك النصر العالمي تاج راسك ضاااااغطك ضغغغغغغط اللي يزيدك على مابك 🤲
الوفا طبعي
عزالله ياللي نقلت الخبر ماصدقت 👎 ومعرووفه ميولك وعنصريتك ولكن ماحد يلومك النصر العالمي تاج راسك ضاااااغطك ضغغغغغغط اللي يزيدك على مابك 🤲
حبيب الاتحاد
انا مروى عليا بشر كالحين بس الي هاذي الدرجه مثل هاذه البغبغا الخبيل الابله الاضحوكه المسخره الاركوز الغبي التافه لا شخصيه ولا احترام لنفسه ولا تحليل صح ومفهوم ولا اسلوب راقي همجي يغلط علا الكل؛ فعلا هو مسخرة واطحوكت البرامج الرياضيه؛ كم وكم حصل كلام من أكثر الاعلامين والصحفيين الرياضيين لانه تافه ولا يعرف يتكلم فقط فالح للبلها والغبا والدلخه والكذب وللف والدوران وتزيف الحقايق ويقاطع كلام المحللين وسرقت الجكتات ههههه؛ الحمد لله علا نعمت العقل نعم العقل زينت البشر؛ نعم الخبيل خبييل؛ استغفر الله؛ وفعلا مايفقع الحوض الي اخس البقر؛ ههههههه
ابو محمد
كوكوولو كل تبن
الوفا طبعي
الله يطول بعمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يكفينا فخر إنه عااااشق للنصر العالمي وكل ماقدمه ويقدمه وسيقدمه كهدايا للكيان وجمهور الوفا جمهور الشمس جمهور💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙 ولااااهو مثل بعض الناس إذا دفع لو ريال يتمنن وانا سويت وانا دفعت 🤣😂🤣😂

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