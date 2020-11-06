بالفيديو.. مواصفات سماعات AirPods المنتظرة من «أبل»

وكالات (صدى):
أزاحت المواقع المختصة بشؤون التقنية، الستار عن مواصفات الجيل القادم من سماعات AirPods اللاسلكية التي ستطلقها شركة آبل، والتي ستأتي شبيهة بعض الشيء بتصميم سماعات AirPods Pro وخصوصا "الساق" الأساسية للسماعة وجسم السماعة الأساسي المزود بمكبرات الصوت والمايكروفونات.
وأكدت التقارير، أن السماعات الجديدة ستحمل اسم AirPods 3 وستحصل على ملحقات مطاطية مختلفة المقاسات ستساعد في مهمة عزل الضوضاء والأصوات الخارجية، وستناسب مقاساتها آذان مختلف المستخدمين.
وأشارت إلى أن هذه السماعات ستحصل على بطاريات تكفي لمدة عمل أطول مقارنة بسماعات AirPods الحالية، وأن تزودها آبل بعلب شحن خارجية تكفي لشحنها بضع مرات، كما من المنتظر أن تطرح آبل الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro.
وأوضحت أنها ستتميز عن الجيل الأول بحجم أصغر بقليل، وحساسات لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات وتشغيل الموسيقى بشكل أكثر سلاسة وسهولة.