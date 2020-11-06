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بالفيديو.. مواصفات سماعات AirPods المنتظرة من «أبل»

Time منذ 44 دقيقة
Views 1394
بالفيديو.. مواصفات سماعات AirPods المنتظرة من «أبل»

وكالات (صدى):
أزاحت المواقع المختصة بشؤون التقنية، الستار عن مواصفات الجيل القادم من سماعات AirPods اللاسلكية التي ستطلقها شركة آبل، والتي ستأتي شبيهة بعض الشيء بتصميم سماعات AirPods Pro وخصوصا "الساق" الأساسية للسماعة وجسم السماعة الأساسي المزود بمكبرات الصوت والمايكروفونات.

وأكدت التقارير، أن السماعات الجديدة ستحمل اسم AirPods 3 وستحصل على ملحقات مطاطية مختلفة المقاسات ستساعد في مهمة عزل الضوضاء والأصوات الخارجية، وستناسب مقاساتها آذان مختلف المستخدمين.

وأشارت إلى أن هذه السماعات ستحصل على بطاريات تكفي لمدة عمل أطول مقارنة بسماعات AirPods الحالية، وأن تزودها آبل بعلب شحن خارجية تكفي لشحنها بضع مرات، كما من المنتظر أن تطرح آبل الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro.

وأوضحت أنها ستتميز عن الجيل الأول بحجم أصغر بقليل، وحساسات لمسية يمكن من خلالها التحكم بالأصوات وتشغيل الموسيقى بشكل أكثر سلاسة وسهولة.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
عزالله ياللي نقلت الخبر ماصدقت 👎 ومعرووفه ميولك وعنصريتك ولكن ماحد يلومك النصر العالمي تاج راسك ضاااااغطك ضغغغغغغط اللي يزيدك على مابك 🤲
الوفا طبعي
عزالله ياللي نقلت الخبر ماصدقت 👎 ومعرووفه ميولك وعنصريتك ولكن ماحد يلومك النصر العالمي تاج راسك ضاااااغطك ضغغغغغغط اللي يزيدك على مابك 🤲
حبيب الاتحاد
انا مروى عليا بشر كالحين بس الي هاذي الدرجه مثل هاذه البغبغا الخبيل الابله الاضحوكه المسخره الاركوز الغبي التافه لا شخصيه ولا احترام لنفسه ولا تحليل صح ومفهوم ولا اسلوب راقي همجي يغلط علا الكل؛ فعلا هو مسخرة واطحوكت البرامج الرياضيه؛ كم وكم حصل كلام من أكثر الاعلامين والصحفيين الرياضيين لانه تافه ولا يعرف يتكلم فقط فالح للبلها والغبا والدلخه والكذب وللف والدوران وتزيف الحقايق ويقاطع كلام المحللين وسرقت الجكتات ههههه؛ الحمد لله علا نعمت العقل نعم العقل زينت البشر؛ نعم الخبيل خبييل؛ استغفر الله؛ وفعلا مايفقع الحوض الي اخس البقر؛ ههههههه
ابو محمد
كوكوولو كل تبن
الوفا طبعي
الله يطول بعمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يكفينا فخر إنه عااااشق للنصر العالمي وكل ماقدمه ويقدمه وسيقدمه كهدايا للكيان وجمهور الوفا جمهور الشمس جمهور💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙 ولااااهو مثل بعض الناس إذا دفع لو ريال يتمنن وانا سويت وانا دفعت 🤣😂🤣😂

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