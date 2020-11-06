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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 9 دقائق
Views 1155
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اذا كان واحد اساء لابنته او زوجته او اخته فانه يقابله مئات الالوف حريصين على بناتهم وزوجاتهم واخواتهم حنونين عليهم ويدارون مصالحهم ويحافظون عليهم ويدافعون عنهم
ا
الي جهنم اي عضل واي خاطب هذي لو فيها خير مارفعت قضيه على ابوها ( لا والخاطب يلحقها بالمحكمه )
ابو عمار
مجانين وبهن حاله نفسيه
ابو عمار
ما هي هينه العروسه
اللهو البرى
البنت ملامحها حلوة اول وفيها ملاحها خاصة نظرة العين.. الحين عفست شكلها طلع كنه خرطوم فيل.. صغير..

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