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‏إدارة ترامب تفرض عقوبات على وزير خارجية لبنان السابق

Time منذ 34 دقيقة
Views 1525
‏إدارة ترامب تفرض عقوبات على وزير خارجية لبنان السابق

واشنطن (صدى):
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات على جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني السابق.

وكان اسم الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، قد أصبح مهدداً بعقوبات أمريكية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، بسبب إرث عائلي تطور في أمريكا ليصبح محاكمة.

وأضيف اسم باسيل مع بيتر جرمانوس (مسؤول سابق)، وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول أمام قاض أمريكي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار أمريكي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اذا كان واحد اساء لابنته او زوجته او اخته فانه يقابله مئات الالوف حريصين على بناتهم وزوجاتهم واخواتهم حنونين عليهم ويدارون مصالحهم ويحافظون عليهم ويدافعون عنهم
ا
الي جهنم اي عضل واي خاطب هذي لو فيها خير مارفعت قضيه على ابوها ( لا والخاطب يلحقها بالمحكمه )
ابو عمار
مجانين وبهن حاله نفسيه
ابو عمار
ما هي هينه العروسه
اللهو البرى
البنت ملامحها حلوة اول وفيها ملاحها خاصة نظرة العين.. الحين عفست شكلها طلع كنه خرطوم فيل.. صغير..

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