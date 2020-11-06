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قيمة صفقات مزاد نادي الصقور تصل إلى 626 ألف ريال

Time منذ 48 دقيقة
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قيمة صفقات مزاد نادي الصقور تصل إلى 626 ألف ريال

الرياض (صدى):
شهد اليوم التاسع عشر لمزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبد العزيز اليوم الخميس، ثاني أكبر عرض للصقور في يوم واحد، إثر طرح ثمانية صقور بيعت بقيمة 626 ألف ريال.

وجاءت المنافسة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح وادي بيض "جازان" للطاروح خالد سفر الشهراني، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 930 جراماً، وكان من نصيب ناصر العدواني الذي دفع مقابله 75 ألف ريال، بعدها بدأت المنافسة على شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروحين حسين عبدالله الثعلبي وسلطان أحمد الثعلبي، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 وربع إنش، ووزنه 970 جراماً، وظفر به بندر العنزي بمبلغ 86 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح الأمحاص للطاروحين مضحي مطر الصلبي وراشد مطر الطرفاوي، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 964 جراماً، ودفع مفلح بن عبدالله القحطاني للفوز به 87 ألف ريال.

وكانت البطاقة الرابعة للمزاد على شاهين فرخ طرح الحماد للطاروح صالح علي العنزي، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 903 جراماً، واشتراه ناصر بن فالح العدواني بمبلغ 63 ألف ريال، ومن طرح البرك كانت المنافسة على شاهين فرخ لمالكه عاصم أبوالعلا، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 950 جراماً وظفر به كذلك ناصر العدواني مقابل 60 ألف ريال، فيما كانت المنافسة السادسة على شاهين فرخ طرح عرعر للطاروحين فيصل مشني الحازمي وخالد خميس الحازمي عرضه 15 وربع إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 922 جراماً، وبيع لعبدالاله بن مشعل الحارثي مقابل 60 ألف ريال.

والبطاقة السابعة كانت لشاهين فرخ، طرح الليث للطاروح سعد مسفر العسافي عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 1070 جراماً، وذهب إلى حمد بن سعيد المري مقابل 70 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اذا كان واحد اساء لابنته او زوجته او اخته فانه يقابله مئات الالوف حريصين على بناتهم وزوجاتهم واخواتهم حنونين عليهم ويدارون مصالحهم ويحافظون عليهم ويدافعون عنهم
ا
الي جهنم اي عضل واي خاطب هذي لو فيها خير مارفعت قضيه على ابوها ( لا والخاطب يلحقها بالمحكمه )
ابو عمار
مجانين وبهن حاله نفسيه
ابو عمار
ما هي هينه العروسه
اللهو البرى
البنت ملامحها حلوة اول وفيها ملاحها خاصة نظرة العين.. الحين عفست شكلها طلع كنه خرطوم فيل.. صغير..

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