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دان بيتريسكو يقترب من قيادة دفة النصر

Time منذ 47 دقيقة
Views 1621
دان بيتريسكو يقترب من قيادة دفة النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن الروماني دان بيتريسكو قريب من مغادرة نادي كلوج لتولي تدريب فريق النصر، حيث ستجرى المفاوضات النهائية خلال الأيام المقبلة.

وأكدت التقارير، أن النصر أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي بعقده والبالغ 500 ألف يورو، كما قدم للمدرب راتب سنوي 2.5 مليون يورو (حاليًا راتبه 360 الف يورو سنويًا).

‏وأوضحت أن الروماني دان بيتريسكو، قبل أربعة أيام أعلن أن مباراة فريقه كلوج ضد روما التي انتهت قبل عدة ساعات ستكون الأخيرة له مع الفريق، لافتة إلى أن لديه مشاكل مع رئيس النادي خصوصًا بعد معرفته بتلقيه عرضًا من أحد الأندية العربية الذي قدم له أكثر من 2 مليون يورو راتب سنوي.

وحقق دان بيتريسكو، بطولة الدوري الروماني ثلاث مرات متتالية مع نادي كلوج: بطل الدوري الروماني 2017/18، بطل الدوري الروماني 2018/19، بطل الدوري الروماني 2019/20.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حلم الضبعه
حبيب الاتحاد
اقصد في احد البرامج الرياضيه لما اتقابل الاستاد عبدالله فلاته؛ مع هاذه الخبيل؛ وقال له انت تنفي علا نفسك وأنت تتطلع اخبار تخص نادي الاتحاد وانت للأسف الشديد محسوب علا نادي الاتحاد وراتبك من نادي الاتحاد كيف تنشر اخبار تخص النادي علا صحف آخره؛ وعندها؛ قال هاذه الخبيل؛؛ للاستاد عبد الله خلاص حف عليا؛؛ ههههههه؛ والكابتن محمد نور لما قال هاذه يقول اما تعطوني عدد من التداكر لكي يبعها في السوق السوده ههههههه؛ او انا افعل كذا وكذا؛ هيا هاذه بالله عليكم خبييل ام ذلخ ام درويش ام؛؟؛ هههههه من جد الجد انه؛؛؛؟؟؟؛؛؛؛ هههههههاي
ابو عمار
يبدو انها مراهقه
ابو عمار
يبدو انه حرامي محترف
ابو عمار
الله يرحمه

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