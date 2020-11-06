دان بيتريسكو يقترب من قيادة دفة النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن الروماني دان بيتريسكو قريب من مغادرة نادي كلوج لتولي تدريب فريق النصر، حيث ستجرى المفاوضات النهائية خلال الأيام المقبلة.
وأكدت التقارير، أن النصر أبدى استعداده لدفع الشرط الجزائي بعقده والبالغ 500 ألف يورو، كما قدم للمدرب راتب سنوي 2.5 مليون يورو (حاليًا راتبه 360 الف يورو سنويًا).
وأوضحت أن الروماني دان بيتريسكو، قبل أربعة أيام أعلن أن مباراة فريقه كلوج ضد روما التي انتهت قبل عدة ساعات ستكون الأخيرة له مع الفريق، لافتة إلى أن لديه مشاكل مع رئيس النادي خصوصًا بعد معرفته بتلقيه عرضًا من أحد الأندية العربية الذي قدم له أكثر من 2 مليون يورو راتب سنوي.
وحقق دان بيتريسكو، بطولة الدوري الروماني ثلاث مرات متتالية مع نادي كلوج: بطل الدوري الروماني 2017/18، بطل الدوري الروماني 2018/19، بطل الدوري الروماني 2019/20.