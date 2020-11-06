ترامب: هناك محاولات لسرقة الانتخابات (فيديو)

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن هناك محاولات لسرقة الانتخابات الرئاسية التي تُجرى حاليًا، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي كانت مخطئة بشكل كبير.
وقال دونالد ترامب، أن "احتساب الأصوات بشكل غير قانوني يعني أن هناك سرقة للانتخابات"، مؤكدًا هناك تجاوزات كبيرة حدثت في العملية الانتخابية، مضيفًا: " العملية الانتخابية دُمرت بسبب التصويت عبر البريد " .
وتابع ترامب: " فزنا في الولايات الرئيسية بفارق كبير.. وفزنا بدعوى قضائية في بنسلفانيا لمراقبة عملية فرز الأصوات "؛ مستطردًا:" لن نسمح أبدا بتزوير الانتخابات. نريد أن تكون الانتخابات نزيهة".