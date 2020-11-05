لوشيسكو يؤجل عودة عبدالله عطيف للملاعب

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، قرر تأجيل عودة عبد الله عطيف، لاعب الوسط، إلى المباريات لديربي الرياض أمام النصر في 23 نوفمبر الجاري.
وأوضحت التقارير، أن لوشيسكو شرح لعطيف، في اجتماع أمس، أنه استبعده من قائمة مباراة الاتفاق، اليوم في الدوري، تجنبًا للتعجل في إعادته، رغم بلوغه الجاهزية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.
وقال المدرب للاعب، أن الجهاز الفني يرغب في الاعتماد عليه بدءًا من مواجهة النصر، في جولة "قمة الرياض" الخامسة في المسابقة.