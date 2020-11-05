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لوشيسكو يؤجل عودة عبدالله عطيف للملاعب

Time منذ 55 دقيقة
Views 1561
لوشيسكو يؤجل عودة عبدالله عطيف للملاعب

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، قرر تأجيل عودة عبد الله عطيف، لاعب الوسط، إلى المباريات لديربي الرياض أمام النصر في 23 نوفمبر الجاري.

وأوضحت التقارير، أن لوشيسكو شرح لعطيف، في اجتماع أمس، أنه استبعده من قائمة مباراة الاتفاق، اليوم في الدوري، تجنبًا للتعجل في إعادته، رغم بلوغه الجاهزية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وقال المدرب للاعب، أن الجهاز الفني يرغب في الاعتماد عليه بدءًا من مواجهة النصر، في جولة "قمة الرياض" الخامسة في المسابقة.

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عالمي أصيل
شف من الي كاتب الخبر وتعرف انه كذوب من يومه
النبراس
للأسف الجوال أكبر من قير السياره إلى عباره عن ازرار
النبراس
واو
انا
جعلة باالاسهال الي مايوقف
انا
جعلة باالاسهال الي مايوقف

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