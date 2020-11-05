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إنهاء قرار المنع من التصرف بالأموال الصادر بحق أسرة مبارك

Time منذ 9 دقائق
Views 1266
إنهاء قرار المنع من التصرف بالأموال الصادر بحق أسرة مبارك

القاهرة (صدى):
وافق رئيس محكمة الاستئناف بمصر، أمس الخميس، على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت؛ مطالبًا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.

وكانت جهات التحقيق، قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء وطالبت بمنع أسرة مبارك مؤقتا من التصرف في أموالها، والسماح لها بممارسة بعض الأعمال.

وقالت جهات التحقيق، أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.

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أحدث التعليقات

المتلولس
قطر لايخدمها الا الجرذان. فهي تستعين بهذه الآفات من اجل ان تسيطر على العالم وكل هذا بمباركة الحمدين( بينكي وبرين) عليهم من الله مايستحقون.
ابو احمد
من زين الدوري الالماني نبي الدوري الانجليزي والاسباني وابطال اوربا بالاضافه الى ابطال اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣

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