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بالفيديو..خطوات إعداد وتوصيل الوجبات للمعتمرين في غرفهم أثناء العزل الصحي

Time منذ 51 دقيقة
Views 1442
بالفيديو..خطوات إعداد وتوصيل الوجبات للمعتمرين في غرفهم أثناء العزل الصحي

علي القحطاني (صدى):
وثق مقطع فيديو، نشرته وزارة " الحج والعمرة "، الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء إعداد وتوصيل الوجبات الخاصة بالمعتمرين في غرفهم أثناء العزل الصحي الآمن.

وكان عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، أكد أن أثناء قضاء المعتمرين فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجه إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة والمحددة بثلاثة أيام يتم توفير ثلاث وجبات جاهزة ومغلفة، بالإضافة إلى وجبة جافة يومياً طيلة أيام العزل الصحي.

ويذكر أنه يوجد في مكة المكرمة أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، كما يوجد في المدينة المنورة أكثر من 75 ألف غرفة فندقية.

 

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أحدث التعليقات

المتلولس
قطر لايخدمها الا الجرذان. فهي تستعين بهذه الآفات من اجل ان تسيطر على العالم وكل هذا بمباركة الحمدين( بينكي وبرين) عليهم من الله مايستحقون.
ابو احمد
من زين الدوري الالماني نبي الدوري الانجليزي والاسباني وابطال اوربا بالاضافه الى ابطال اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣

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