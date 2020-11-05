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وزير الرياضة : اقتربنا من الحصول على حقوق بث الدوري الألماني في المملكة

Time منذ ساعة
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وزير الرياضة : اقتربنا من الحصول على حقوق بث الدوري الألماني في المملكة

نواف السالم (صدى):
أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن الشركة السعودية للرياضة ستنشئ "منصة" لتطوير المحتوى وإدارة حقوق البث التلفزيوني .

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستخدم فيه المملكة قوتها المالية لجذب مجموعة متنوعة بشكل متزايد من الأحداث الرياضية العالمية.

وقال الوزير خلال حديثه مع صحيفة “Financial Times” الإنجليزية : إن شركة السعودية للرياضة لن تتقدم للحصول على حقوق البث التلفزيوني للشرق الأوسط ، كما فعلت beIN ، لكنها ستركز فقط على خدمة المملكة ".

وأشار إلى أن الشركة في البداية ستركز على إدارة حقوق البث الحالية في المملكة ، والتي تشمل الفورمولا 1 ، ورالي باريس داكار ، وسباق السيارات الذي أقيم في السعودية لأول مرة هذا العام ، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي ، والتي تستضيفها أيضًا المملكة ".

وأضاف : "اقتربنا من الحصول على حقوق بث الدوري الالماني في المملكة، والهدف الرئيسي حالياً هو إدارة حقوق البث لدينا بالفعل و لكن إذا توصلنا إلى اتفاق مع أي من البطولات العالمية أو وجدنا شهية لذلك فسننظر في الأمر بالتأكيد ".

واختتم الأمير " عبد العزيز " قائلا : "نسعى لإستضافة بطولة القارة الاسيوية في عام 2027 ، إذا استطعنا إظهار إمكانياتنا بشيء قوي على مستوى القارة فهذا سيعطينا حالة أقوى في المستقبل ربما لإستضافة كأس العالم أو الأولمبياد ، كل شيء مفتوح و تتم مناقشة الكثير من الأشياء ".

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أحدث التعليقات

المتلولس
قطر لايخدمها الا الجرذان. فهي تستعين بهذه الآفات من اجل ان تسيطر على العالم وكل هذا بمباركة الحمدين( بينكي وبرين) عليهم من الله مايستحقون.
ابو احمد
من زين الدوري الالماني نبي الدوري الانجليزي والاسباني وابطال اوربا بالاضافه الى ابطال اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣

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