وزير الرياضة : اقتربنا من الحصول على حقوق بث الدوري الألماني في المملكة

نواف السالم (صدى):
أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن الشركة السعودية للرياضة ستنشئ "منصة" لتطوير المحتوى وإدارة حقوق البث التلفزيوني .
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستخدم فيه المملكة قوتها المالية لجذب مجموعة متنوعة بشكل متزايد من الأحداث الرياضية العالمية.
وقال الوزير خلال حديثه مع صحيفة “Financial Times” الإنجليزية : إن شركة السعودية للرياضة لن تتقدم للحصول على حقوق البث التلفزيوني للشرق الأوسط ، كما فعلت beIN ، لكنها ستركز فقط على خدمة المملكة ".
وأشار إلى أن الشركة في البداية ستركز على إدارة حقوق البث الحالية في المملكة ، والتي تشمل الفورمولا 1 ، ورالي باريس داكار ، وسباق السيارات الذي أقيم في السعودية لأول مرة هذا العام ، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي ، والتي تستضيفها أيضًا المملكة ".
وأضاف : "اقتربنا من الحصول على حقوق بث الدوري الالماني في المملكة، والهدف الرئيسي حالياً هو إدارة حقوق البث لدينا بالفعل و لكن إذا توصلنا إلى اتفاق مع أي من البطولات العالمية أو وجدنا شهية لذلك فسننظر في الأمر بالتأكيد ".
واختتم الأمير " عبد العزيز " قائلا : "نسعى لإستضافة بطولة القارة الاسيوية في عام 2027 ، إذا استطعنا إظهار إمكانياتنا بشيء قوي على مستوى القارة فهذا سيعطينا حالة أقوى في المستقبل ربما لإستضافة كأس العالم أو الأولمبياد ، كل شيء مفتوح و تتم مناقشة الكثير من الأشياء ".