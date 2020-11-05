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شاهد.. شاب يقود مركبة باستخدام وحدة تحكم‎ في مكة 

Time منذ 56 دقيقة
Views 1699
شاهد.. شاب يقود مركبة باستخدام وحدة تحكم‎ في مكة 

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو شاب يقود مركبة باستخدام وحدة تحكم‎ في مكة، مما أثار إعجاب متداولي المقطع الذين أشادوا باختراعه الرائع.

وبدا في المقطع الشاب يشرح طريقة ابتكاره العبقري بشأن قيادته مركبته في أحد الشوارع الشاغرة من خلال استخدام وحدة تحكم.

وظهر الشاب في المقطع:" يمسك اليد، واللاب توب، الساعة، الدريكسون، والفرامل "، الأمر الذي رأه المثير بأنه عمل عظيم يستحق التشجيع والتحفيز  ويجب تطبيقه في أماكن معينة فقط ليس العامة.

واعتبرها مواطنون أنها مفيدة لذوي الاحتياجات الخاص، حيث تعد أكبر فائدة لو تم تطويره ‏‎كأنه بلايستيشن.

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أحدث التعليقات

المتلولس
قطر لايخدمها الا الجرذان. فهي تستعين بهذه الآفات من اجل ان تسيطر على العالم وكل هذا بمباركة الحمدين( بينكي وبرين) عليهم من الله مايستحقون.
ابو احمد
من زين الدوري الالماني نبي الدوري الانجليزي والاسباني وابطال اوربا بالاضافه الى ابطال اسيا
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣
الزعيم العالمي
الى كل فقراوي يقرا تعليقي موت بغيضك ياحاسدني، يابوصفر نقاط 👊🏻🤪🤣🤣🤣

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