ولاية ميشيغن : ظهور نتائج أولية خاطئة للفرز

واشنطن (صدى):
أعلنت ولاية ميشيغن في الولايات المتحدة الأميركية عن ظهور نتائج أولية غير صحيحة للفرز بسبب عطل فني أو خطأ بشري، وتم مراجعة النتائج الأولية وشطب الأصوات غير الصحيحة".
وكانت قد أظهرت صورة مُتداولة من الانتخابات الأمريكية، اثنتين من العاملات في فرز الأصوات وهن يرتدين كمامات بشعار جو بايدن، ما يدل على انتماءاتهم السياسية.
ويُثير هذا الأمر الشكوك حول وجود تزوير في الأصوات الانتخابية في مركز الاقتراع الذي يعملن فيه، في الوقت الذي ظهرت في أدلة تُفيد بالتلاعب في الأصوات في مراكز أخرى.
كما أظهر مقطع فيديو، أحد المتخصصين في فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية، وهو يقوم بطي بعض الأصوات ورميها في حين يمرر بعضها.