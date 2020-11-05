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ولاية ميشيغن : ظهور نتائج أولية خاطئة للفرز

Time منذ 7 دقائق
Views 1188
ولاية ميشيغن : ظهور نتائج أولية خاطئة للفرز

واشنطن (صدى):
أعلنت ولاية ميشيغن في ​الولايات المتحدة الأميركية​ عن ظهور نتائج أولية غير صحيحة للفرز بسبب عطل فني أو خطأ بشري، وتم مراجعة النتائج الأولية وشطب الأصوات غير الصحيحة".

وكانت قد أظهرت صورة مُتداولة من الانتخابات الأمريكية، اثنتين من العاملات في فرز الأصوات وهن يرتدين كمامات بشعار جو بايدن، ما يدل على انتماءاتهم السياسية.

ويُثير هذا الأمر الشكوك حول وجود تزوير في الأصوات الانتخابية في مركز الاقتراع الذي يعملن فيه، في الوقت الذي ظهرت في أدلة تُفيد بالتلاعب في الأصوات في مراكز أخرى.

كما أظهر مقطع فيديو، أحد المتخصصين في فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية، وهو يقوم بطي بعض الأصوات ورميها في حين يمرر بعضها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد الغامدي
الله يرحم العابد الزاهد حافظ الأسد
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
صراحه
حسبنا الله ونعم الوكيل على المتسبب
محسن
ان شاء الله يفوز بايدن، اتمنى الامريكان العرب يصوتون لبايدن

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