بالفيديو..فنان تشكيلي يستخدم رأسه للوحاته الإبداعية بعد إصابته بالشلل الرباعي

حمود العنزي (صدى):
تمكن فنان تشكيلي، من استخدام رأسه لرسم لوحاته الإبداعية، بعد إصابته بالشلل الرباعي.
وقال الفنان التشكيلي لبرنامج " الراصد " : " بعد إصابتي بالشلل الرباعي، انتقلت لمدينة الملك فهد الطبية، للحصول على برامج التأهيل، وألتحقت ببرنامج العلالج بالفن التشكلي".
وأضاف : "من أهم أهداف البرنامج تنمية المهارات الحركية الدقيقة وحصلت على جهاز من المدينة الطبية لاستخدام الكومبيوتر، لكي اتمكن من العودة إلى العمل".
وتابع :" انتقلت لمدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، وتلقيت فيها برنامج مكثف لأكثر من 70 جلسة علاجية، حتى استطاعت أن أرسم لوحة كاملة ".
واختتم قائلا : " قدمت ورشة عمل تدريبية في مؤتمر توظيف التقنية، واتقنت رسم الفنون الجميلة ".