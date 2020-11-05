الأعداد السابقة للصحيفة

"نزاهة" تكشف سرقة مواطن لنحو 40 مليون ريال من "هدف"

Time منذ ساعة
Views 2693
Comment 1
"نزاهة" تكشف سرقة مواطن لنحو 40 مليون ريال من "هدف"

الرياض (صدى):
صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين ، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأنَّ إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ (39.806.991) تسعة وثلاثين مليوناً وثماني مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحدا وتسعين ريالاً، وتبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ (هدف) وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له ، حيث بلغ إجمالي ما حُوِّلَ (39.806.991) تسعة وثلاثين مليوناً وثماني مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحدا وتسعين ريالاً خلال المدَّة (2018م-2020م)، كما ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية اعترف بها المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية.

(وإجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عن تلك الجهة).

وأكدت الهيئة ، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون ، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بكل من يتعاون معها من تلك الجهات، ووسائل الإعلام فيما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وقدمت مكافحة الفساد شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد الغامدي
الله يرحم العابد الزاهد حافظ الأسد
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
صراحه
حسبنا الله ونعم الوكيل على المتسبب
محسن
ان شاء الله يفوز بايدن، اتمنى الامريكان العرب يصوتون لبايدن

أخر الأخبار

ولاية ميشيغن : ظهور نتائج أولية خاطئة للفرز
ولاية ميشيغن : ظهور نتائج أولية خاطئة للفرز
Time منذ 7 دقائق Views 1185
ضبط 2861 مركبة مخالفة
ضبط 2861 مركبة مخالفة
Time منذ 17 دقيقة Views 1302
علاقة محرمة بين ربة المنزل و عمها وراء مقتل الزوج
علاقة محرمة بين ربة المنزل و عمها وراء مقتل الزوج
Time منذ 23 دقيقة Views 435
بالفيديو..فنان تشكيلي يستخدم رأسه للوحاته الإبداعية بعد إصابته بالشلل الرباعي
بالفيديو..فنان تشكيلي يستخدم رأسه للوحاته الإبداعية بعد إصابته بالشلل الرباعي
Time منذ 45 دقيقة Views 1515
التشهير بمقيم مُدان في جريمة تستر تجاري
التشهير بمقيم مُدان في جريمة تستر تجاري
Time منذ 51 دقيقة Views 1356
"الصحة" توضح الآثار الجانبية بعد أخذ تطعيم الإنفلونزا
"الصحة" توضح الآثار الجانبية بعد أخذ تطعيم الإنفلونزا
Time منذ ساعة Views 1896
"نزاهة" تكشف سرقة مواطن لنحو 40 مليون ريال من "هدف"
"نزاهة" تكشف سرقة مواطن لنحو 40 مليون ريال من "هدف"
Time منذ ساعة Views 2693
هوشة حريم على موقف سيارات
هوشة حريم على موقف سيارات
Time منذ ساعة Views 548
شاب يطالب زوجته بالرقص أمام والدته:" ست كبيرة خليها تنبسط"
شاب يطالب زوجته بالرقص أمام والدته:" ست كبيرة خليها تنبسط"
Time منذ ساعة Views 676
مزحه ثقيل
مزحه ثقيل
Time منذ ساعة Views 389