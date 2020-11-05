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التحالف يدمر طائرة بدون طيار حوثية في سماء اليمن
منذ ساعة
1477
1
فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار حوثية في الأجواء اليمنية.
وكان التحالف العربي، قد دمّر اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد الغامدي
الله يرحم العابد الزاهد حافظ الأسد
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
صراحه
حسبنا الله ونعم الوكيل على المتسبب
محسن
ان شاء الله يفوز بايدن، اتمنى الامريكان العرب يصوتون لبايدن
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