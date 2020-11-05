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وزير التعليم: شكراً للأمهات ساهمن في إنجاح رحلة التعليم عن بُعد

Time منذ 20 دقيقة
Views 1312
وزير التعليم: شكراً للأمهات ساهمن في إنجاح رحلة التعليم عن بُعد

عادل الحربي (صدى):
وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة شكر للأمهات، موضحا دورهن في نجاح عملة التعليم " عن بعد".

وقال وزير التعليم : شكراً للأمهات، بذلن واجتهدن وساهمن بإنجاح رحلة التعليم عن بُعد، فجزاهم الله عن أبناءهم وعنّا كل الخير.

وشدد وزير التعليم على التأكيد أن الوزارة انتهجت في ظل جائحة كورونا إستراتيجية الشراكة مع المجتمع لضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد، ما أثمر عن تحقيق نموذج سعودي ولا تزال منظمات دولية متخصصة تتابع وتقيّم وتقارن التجربة السعودية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

أضاف أن الأسرة لها دور كبير في العملية التعليمية، فهي المراقب والمساند التنفيذي لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات منصة «مدرستي» وقنوات «عين»، خصوصاً الأمهات، مشيراً إلى أن متابعة التقويم في منصة مدرستي والتحقق من نواتج التعلّم تمتد من قائد المدرسة حتى جهاز الوزارة، من خلال لوحات إحصائية ومؤشرات.

 

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت وزارة الحج أكدت أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق " اعتمرنا " حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد. يوم غدٍ هو الجمعة وليس الأحد
عادل عبدالحي حمزة
وتتضمن الحديقة المنحوتات الضخمة المصنوعة بالكمال من قش الأرز حيوانات مثل الأسد والغوريلا والدب والفيل وغيرها. المصنوعة بالكامل وليست بالكمال
ابوبدر
هذولا اللي الخربانات والخربانين في دولنا العربية والاسلامية يضربون فيهم الامثال على تحضرهم وتعاملهم مع المرأة خلهم يشوفون ويعرفون افعال قدوتهم القذرة
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
حتى الدجاجه مستغربه ..!!!

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