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الكشف عن المواعيد المتوقعة لعودة لاعبي النصر المصابين بكورونا 

Time منذ 45 دقيقة
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الكشف عن المواعيد المتوقعة لعودة لاعبي النصر المصابين بكورونا 

ماجد محمد (صدى):
يتوقع أن يعود لاعبي فريق النصر المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن المواعيد المتوقعة لعودة لاعبي فريق نادي النصر، المصابين بفيروس كورونا.

وقال العنزي، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، إن المواعيد المحتملة لعودة نجوم النصر المصابين بـ"كورونا"، جاءت كالآتي: 6 نوفمبر: وليد عبد الله، يحيى الشهري، عبد العزيز الدوسري، 8 نوفمبر: عبد الله الخيبري، 9 نوفمبر: عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، 13 نوفمبر: بيتي مارتينيز، المدير الفني روي فيتوريا.

يذكر أن  نتائج فحص كورونا  أسفرت عن سلامة الثلاثي سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد ومايكون بيريرا من فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت وزارة الحج أكدت أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق " اعتمرنا " حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد. يوم غدٍ هو الجمعة وليس الأحد
عادل عبدالحي حمزة
وتتضمن الحديقة المنحوتات الضخمة المصنوعة بالكمال من قش الأرز حيوانات مثل الأسد والغوريلا والدب والفيل وغيرها. المصنوعة بالكامل وليست بالكمال
ابوبدر
هذولا اللي الخربانات والخربانين في دولنا العربية والاسلامية يضربون فيهم الامثال على تحضرهم وتعاملهم مع المرأة خلهم يشوفون ويعرفون افعال قدوتهم القذرة
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
حتى الدجاجه مستغربه ..!!!

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