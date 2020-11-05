الكشف عن المواعيد المتوقعة لعودة لاعبي النصر المصابين بكورونا 

ماجد محمد (صدى):
يتوقع أن يعود لاعبي فريق النصر المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبه، كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن المواعيد المتوقعة لعودة لاعبي فريق نادي النصر، المصابين بفيروس كورونا.
وقال العنزي، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، إن المواعيد المحتملة لعودة نجوم النصر المصابين بـ"كورونا"، جاءت كالآتي: 6 نوفمبر: وليد عبد الله، يحيى الشهري، عبد العزيز الدوسري، 8 نوفمبر: عبد الله الخيبري، 9 نوفمبر: عبد الرزاق حمد الله، عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام، 13 نوفمبر: بيتي مارتينيز، المدير الفني روي فيتوريا.
يذكر أن نتائج فحص كورونا أسفرت عن سلامة الثلاثي سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد ومايكون بيريرا من فيروس كورونا.