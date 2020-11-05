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الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها في 5 أيام

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الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها في 5 أيام

عادل الحربي (صدى):
قضت إحدى المحاكم، بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها، في خمسة أيام فقط من رفع الدعوى.

ونشرت وزارة العدل، تفاصيل القضية، إذ ادعت فتاة على والدها بأنه يرفض تزويجها من عدة خاطبين وتطلب نقل ولاية التزويج إلى القاضي.

وحضر خاطب الفتاة للمحكمة قائلًا: "إنه راغب بالزواج من المدعية"، وقد تحققت المحكمة من عضل الفتاة ورضاها بالخاطب ولم يحضر والد الفتاة –المدعى عليه- للمحكمة.

وأوضحت 3 عناصر من التسبيب هي: "أن قرار المجلس الصادر بتنظيم إجراءات دعاوى العضل يهدف إلى قطع النزاع بين الأطراف ورفع الضرر عن المتضررين وسرعة الفصل في هذه الدعاوى، المدعى عليه امتنع عن أمر واجب عليه، المدعية رضيت بالخاطب، وأقامت البينة على عضل والدها لها".

وصدر الحكم بنقل ولاية التزويج من والد المدعية إلى الحاكم الشرعي- لتزويج الفتاة بمن رضت به.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت وزارة الحج أكدت أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق " اعتمرنا " حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد. يوم غدٍ هو الجمعة وليس الأحد
عادل عبدالحي حمزة
وتتضمن الحديقة المنحوتات الضخمة المصنوعة بالكمال من قش الأرز حيوانات مثل الأسد والغوريلا والدب والفيل وغيرها. المصنوعة بالكامل وليست بالكمال
ابوبدر
هذولا اللي الخربانات والخربانين في دولنا العربية والاسلامية يضربون فيهم الامثال على تحضرهم وتعاملهم مع المرأة خلهم يشوفون ويعرفون افعال قدوتهم القذرة
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
حتى الدجاجه مستغربه ..!!!

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