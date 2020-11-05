الأعداد السابقة للصحيفة

مدرب القادسية : موجهة النصر " عادية " لاتتعدى أهميتها ثلاث نقاط

Time منذ 26 دقيقة
Views 1408
Comment 2
مدرب القادسية : موجهة النصر " عادية " لاتتعدى أهميتها ثلاث نقاط

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب القادسية التونسي " يوسف المناعي"، اليوم الخميس، على أن مباراة النصر القادمة يعتبرها “عادية” ولا تتخطى أهميتها الثلاث نقاط بالنسبة له.

وقال المناعي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “التحضير للنصر عادي وأعتبرها مباراة عادية رغم أنها تأتي أمام فريق كبير مثل النصر، ولكن في الأخير لا تتعدى أهميتها أكثر من الثلاث نقاط”.

وأضاف : “لدينا جاهزية قصوى بالرغم من الإصابات الموجودة أمثال أسبريا وعادل المولد ونايف هزازي لكننا استرجعنا خدمات استانلي وحسن العمري، والنصر فريق كبير ومتميز ونعرف قيمته وإمكانياته والغيابات لن تؤثر فيه وهو كالأسد الجريح”.

ومن المقرر أن يواجه القادسية نظيره النصر مساء السبت المقبل، بملعب الأمير فيصل بن فهد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
مدرب القادسية : موجهة النصر " عادية " لاتتعدى أهميتها ثلاث نقاط مواجهة وليس موجهة باقي حرف الألف
عادل عبدالحي حمزة
مدرب القادسية : موجهة النصر " عادية " لاتتعدى أهميتها ثلاث نقاط مواجهة وليس موجهة باقي حرف الألف
عادل عبدالحي حمزة
خضعت الفتاة صاحبة ال35 عاما لأكثر من 30 عملية جراحية في الوجه، لم تتمكن بعدها من إغلاق إلا عين واحدة، وفقدت الفتاة، بعد الإصابة والجراحة الكثير من جلدها والأنسخة التي تغطي عضلات وجهها في فترة زمنية قصيرة. والأنسجة وليس الأنسخة
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون وللأخلاق الحميدة محاربون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

أخر الأخبار

إحالة 665 مخالفًا للاحترازات بالمنشآت الصحية إلى الجهات المحتصة
إحالة 665 مخالفًا للاحترازات بالمنشآت الصحية إلى الجهات المحتصة
Time منذ 15 دقيقة Views 1260
بالفيديو.. أمريكي يطوي الأصوات ويرميها داخل أحد مراكز الاقتراع
بالفيديو.. أمريكي يطوي الأصوات ويرميها داخل أحد مراكز الاقتراع
Time منذ 22 دقيقة Views 1422
مدرب القادسية : موجهة النصر " عادية " لاتتعدى أهميتها ثلاث نقاط
مدرب القادسية : موجهة النصر " عادية " لاتتعدى أهميتها ثلاث نقاط
Time منذ 26 دقيقة Views 1408
بالأرقام.. خلق وظائف ومضاعفة الاستثمارات بعد تحمل الدولة للمقابل المالي عن المنشآت الصناعية
بالأرقام.. خلق وظائف ومضاعفة الاستثمارات بعد تحمل الدولة للمقابل المالي عن المنشآت الصناعية
Time منذ 40 دقيقة Views 1402
ضابطة تُقيم علاقة مُحرمة مع مسجون
ضابطة تُقيم علاقة مُحرمة مع مسجون
Time منذ 42 دقيقة Views 676
شاهد.. أمريكي متوفى قبل 36 عامًا يصوّت لصالح "بايدن"
شاهد.. أمريكي متوفى قبل 36 عامًا يصوّت لصالح "بايدن"
Time منذ 48 دقيقة Views 1774
حشرة نادرة تأكل وجه فتاة
حشرة نادرة تأكل وجه فتاة
Time منذ 48 دقيقة Views 397
بالفيديو.. حكم استخدام المعقم للمحرم
بالفيديو.. حكم استخدام المعقم للمحرم
Time منذ 53 دقيقة Views 1584
العريس لازم يشرب شاهي بالملح امام العروس
العريس لازم يشرب شاهي بالملح امام العروس
Time منذ ساعة Views 353
عمى الألوان العاطفي ..هل هو مرض نفسي؟
عمى الألوان العاطفي ..هل هو مرض نفسي؟
Time منذ ساعة Views 2262