مدرب القادسية : موجهة النصر " عادية " لاتتعدى أهميتها ثلاث نقاط

ماجد محمد (صدى):
أكد مدرب القادسية التونسي " يوسف المناعي"، اليوم الخميس، على أن مباراة النصر القادمة يعتبرها “عادية” ولا تتخطى أهميتها الثلاث نقاط بالنسبة له.
وقال المناعي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “التحضير للنصر عادي وأعتبرها مباراة عادية رغم أنها تأتي أمام فريق كبير مثل النصر، ولكن في الأخير لا تتعدى أهميتها أكثر من الثلاث نقاط”.
وأضاف : “لدينا جاهزية قصوى بالرغم من الإصابات الموجودة أمثال أسبريا وعادل المولد ونايف هزازي لكننا استرجعنا خدمات استانلي وحسن العمري، والنصر فريق كبير ومتميز ونعرف قيمته وإمكانياته والغيابات لن تؤثر فيه وهو كالأسد الجريح”.
ومن المقرر أن يواجه القادسية نظيره النصر مساء السبت المقبل، بملعب الأمير فيصل بن فهد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.