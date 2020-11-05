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"الدغيثر" يشبه " النصر " بشركة طيران تفتقد الصيانة

Time منذ ساعة
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"الدغيثر" يشبه " النصر " بشركة طيران تفتقد الصيانة

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي عبدالعزيز الدغيثر، على مستوى نادي النصر، في الدوري، خاصة بعد غياب المدرب " فيتوريا " قبل مواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وشبه " الدغيثر " نادي النصر كشركة طيران عملاقة، استطاعت أن تستقطب أرقى وأعلى الطائرات وأسطولها عالي وكبير ولكن بدون صيانة.

ويذكر أن فيروس “كورونا” ضرب صفوف النصر، حيث وصل عدد الإصابات إلى 14 من بينهم 7 لاعبين؛ عبدالرزاق حمدالله، ووليد عبدالله، وعبدالعزيز الدوسري، ويحيى الشهري، وخالد الغنام، وعبدالله الخيبري، وعبدالفتاح عسيري، إضافة للمدرب وعدد من طاقمه وعايض القحطاني مدير الفريق.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وكانت وزارة الحج أكدت أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق " اعتمرنا " حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد. يوم غدٍ هو الجمعة وليس الأحد
عادل عبدالحي حمزة
وتتضمن الحديقة المنحوتات الضخمة المصنوعة بالكمال من قش الأرز حيوانات مثل الأسد والغوريلا والدب والفيل وغيرها. المصنوعة بالكامل وليست بالكمال
ابوبدر
هذولا اللي الخربانات والخربانين في دولنا العربية والاسلامية يضربون فيهم الامثال على تحضرهم وتعاملهم مع المرأة خلهم يشوفون ويعرفون افعال قدوتهم القذرة
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
حتى الدجاجه مستغربه ..!!!

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