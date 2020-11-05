"الدغيثر" يشبه " النصر " بشركة طيران تفتقد الصيانة

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي عبدالعزيز الدغيثر، على مستوى نادي النصر، في الدوري، خاصة بعد غياب المدرب " فيتوريا " قبل مواجهة القادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشبه " الدغيثر " نادي النصر كشركة طيران عملاقة، استطاعت أن تستقطب أرقى وأعلى الطائرات وأسطولها عالي وكبير ولكن بدون صيانة.
ويذكر أن فيروس “كورونا” ضرب صفوف النصر، حيث وصل عدد الإصابات إلى 14 من بينهم 7 لاعبين؛ عبدالرزاق حمدالله، ووليد عبدالله، وعبدالعزيز الدوسري، ويحيى الشهري، وخالد الغنام، وعبدالله الخيبري، وعبدالفتاح عسيري، إضافة للمدرب وعدد من طاقمه وعايض القحطاني مدير الفريق.