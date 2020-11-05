شاهد.. عاملات تفرزن الأصوات الانتخابية بأمريكا ترتدين كمامات بشعار "بايدن"!

واشنطن (صدى):
أظهرت صورة مُتداولة من الانتخابات الأمريكية، اثنتين من العاملات في فرز الأصوات وهن يرتدين كمامات بشعار جو بايدن، ما يدل على انتماءاتهم السياسية.
ويُثير هذا الأمر الشكوك حول وجود تزوير في الأصوات الانتخابية في مركز الاقتراع الذي يعملن فيه، في الوقت الذي ظهرت في أدلة تُفيد بالتلاعب في الأصوات في مراكز أخرى.
وعلّق الباحث في الشؤون السياسية، الدكتور أحمد الفراج، على الصورة، قائلًا:" لو كنت مكانهم لوضعت كمامات بشعار ترمب من باب الذكاء وهكذا".
يُذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية تُشير إلى اقتراب فوز بايدن بالرئاسة، إلا أن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُشكك في نتائج الانتخابات وتؤكد وجود تلاعب وتزوير على نحو واسع.
وأقامت الحملة الدعائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية في ولاية نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية.
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