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بالفيديو.. أمريكي يطوي الأصوات ويرميها داخل أحد مراكز الاقتراع

Time منذ 22 دقيقة
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بالفيديو.. أمريكي يطوي الأصوات ويرميها داخل أحد مراكز الاقتراع

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، أحد المتخصصين في فرز الأصوات بالانتخابات الأمريكية، وهو يقوم بطي بعض الأصوات ورميها في حين يمرر بعضها.

من جانبه، نشر الباحث في الشؤون السياسية، أحمد الفراج، المقطع الذي وقع في ولاية ميتشغان، معلقًا:"هذا ما يحدث في أمريكا عندما تستباح ساحتها من لوبيات أيران وتركيا والغاز وتصل إلهان عمر ورشيدة طليب للكونجرس، هذه ليست أمريكا التي أعرف".

يُذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية تُشير إلى اقتراب فوز بايدن بالرئاسة، إلا أن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُشكك في نتائج الانتخابات وتؤكد وجود تلاعب وتزوير على نحو واسع.

‏‏وأقامت الحملة الدعائية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعوى قضائية فى ولاية نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية.

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