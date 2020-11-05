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واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه للتخلص من المسيئين

Time منذ ساعة
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واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه للتخلص من المسيئين

وكالات (صدى):
فاجأ تطبيق واتساب مستخدميه بميزة جديدة طال انتظارها، وهي التخلص من المسيئين، وجاء ذلك بعد تعرض العديد من الأشخاص للإساءة.

 

وتعد الطريقة الحالية للإبلاغ عن المسيئين هي الضغط على كلمة إبلاغ من دردشة جهة الاتصال المزعجة، ولا تتم مشاركة أي معلومات، ولكن مع التحديث الأخير، فإنه عند الإبلاغ عن مستخدم يجب عليك أيضًا مشاركة الرسائل الأخيرة التي أرسلها المستخدم إليك عبر WhatsApp.

ولا تنطبق ميزة الإبلاغ ومشاركة الرسائل الجديدة على الأفراد فحسب، بل تنطبق أيضًا على الدردشات الجماعية وأولئك الذين لديهم أعمال.

وتعتبر الطريقة الجديدة لها فائدتان رئيسيتان، الأول هو تمكين الشركة من اتخاذ قرارات أفضل، والثاني هو تقليل عدد الأشخاص الذين يقدمون شكاوى غير مبررة حول مستخدمين آخرين.

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