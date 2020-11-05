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5 أفعال مُجرمة في مجال المستحضرات الصيدلانية

Time منذ ساعة
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5 أفعال مُجرمة في مجال المستحضرات الصيدلانية

علي القحطاني (صدى):
أكدت النيابة العامة، على حظر تغيير محتوى أو هوية أو مصدر أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.

وأشارت إلى أن المستحضر يُعد مغشوشاً إذا احتوى على مكونات ملوثة أو خاطئة أو غير فعّالة أو غير كافية الفاعلية أو معبأ في عبوات مزيفة، ويعتبر فاسداً متى صار غير صالح للاستعمال.

ونشرت النيابة العامة، تفاصيل المادة 34 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي توضح الأفعال المُجرمة.

وتتضمن الأفعال: غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.

كما اشتملت على " إدخال المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا غير مسجل، أو مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو حاول إدخال أي من ذلك، إدخال المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك، صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش".

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ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون وللأخلاق الحميدة محاربون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..

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