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شاهد.. راتب مدى الحياة لـ "ترامب" إذا خسر في الانتخابات الرئاسية

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شاهد.. راتب مدى الحياة لـ "ترامب" إذا خسر في الانتخابات الرئاسية

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، الامتيازات التي سيحصل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذ لم ينجح في الانتخابات الرئاسية، حيث يخصص القانون الأمريكي للرؤساء المنتهية ولايته رواتب تصاعدية مدى الحياة.

وبحسب تقرير تليفزيوني لقناة "الإخبارية"، فإن القانون الأمريكي خصص بعض التعويضات إلى جانب الحراسة والسيارات الدبلوماسية والسائقين والموظفين وربما أكثر.

ومن بين الامتيازات: نفقات شخصية ومكاتب رعاية طبية، كما أن الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه الرؤساء السابقين من الخزانة يعادل راتب أحد المناصب الرئاسية 203.700 دولارًا سنويًا.

ووفقا للقانون الأمريكي فإن الزوجة تتلقى معاشا سنويا مدى الحياة 20000 دولار كل عام وتصل الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الرئيس السابق لنفسه وعائلته إلى ما يساوي راتبه التقاعدي.

وبعد انتهاء فترة الرئاسة يتفرغ الرئيس لعدة نشاطات أخرى تعود عليه بأموال لم يحصل عليها وهو رئيس للولايات المتحدة.

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