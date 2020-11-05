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المواصفات والمقاييس تكشف عن نتائج فحص عينة محطة وقود تسببت في عطل مركبات

Time منذ 14 دقيقة
Views 1302
المواصفات والمقاييس تكشف عن نتائج فحص عينة محطة وقود تسببت في عطل مركبات

حمود العنزي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتيجة العينة الخاصة بوقود إحدى المحطات الواقعة بالليث ،بعد تلقي بلاغ عن شكوى عدد من المواطنين، إثر تعطل مركبتهم بعد تعبئتها بالوقود من تلك المحطة.

وأوضحت المواصفات والمقاييس ان نتيجة الفحص اثبتت سلامة العينة، مؤكدة أنها ضمن حدود المواصفات القياسية السعودية.

وكانت بلدية الليث قد أغلقت إحدى محطات الوقود احترازيًا الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغ عن شكوى عدد من المواطنين، وقامت بإرسال عينة من الوقود لمختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لفحصها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني شلون ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. يومه وهذا سببه ..
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل انتم ي شيوخ لا خيركم ولا كفاية شركم لخراب البيوت تفتون و زيادة معدل الطلاق و العروسه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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