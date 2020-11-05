المواصفات والمقاييس تكشف عن نتائج فحص عينة محطة وقود تسببت في عطل مركبات

حمود العنزي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتيجة العينة الخاصة بوقود إحدى المحطات الواقعة بالليث ،بعد تلقي بلاغ عن شكوى عدد من المواطنين، إثر تعطل مركبتهم بعد تعبئتها بالوقود من تلك المحطة.
وأوضحت المواصفات والمقاييس ان نتيجة الفحص اثبتت سلامة العينة، مؤكدة أنها ضمن حدود المواصفات القياسية السعودية.
وكانت بلدية الليث قد أغلقت إحدى محطات الوقود احترازيًا الأسبوع الماضي بعد تلقي بلاغ عن شكوى عدد من المواطنين، وقامت بإرسال عينة من الوقود لمختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لفحصها.