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دعوى قضائية من حملة ترامب لوقف فرز الأصوات في نيفادا

Time منذ 39 دقيقة
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دعوى قضائية من حملة ترامب لوقف فرز الأصوات في نيفادا

واشنطن (صدى):
‏‏أقامت الحملة الدعائية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعوى قضائية فى ولاية نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية.

وكان المدعى العام لولاية نيفادا الأمريكية هارون فورد، أعلن استعداد الولاية لرفض أى إجراء قانونى من قبل المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب ضد نتائج الانتخابات.

وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، فى الظهور، فيما اتهم الأخير منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني شلون ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. يومه وهذا سببه ..
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل انتم ي شيوخ لا خيركم ولا كفاية شركم لخراب البيوت تفتون و زيادة معدل الطلاق و العروسه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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