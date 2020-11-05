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"فيفبرو" قلق بشأن رحلة فرق شرق آسيا إلى قطر

Time منذ 23 دقيقة
Views 1401
"فيفبرو" قلق بشأن رحلة فرق شرق آسيا إلى قطر

ماجد محمد (صدى):
اتهم الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالفشل في استشارة اللاعبين قبل نقل مباريات دور المجموعات لمنطقة شرق القارة الصفراء لمسابقة دوري الأبطال إلى قطر، موضحا أن البعض أعرب عن قلقه بشأن القيام بالرحلة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فيفبرو إنه يشعر "بخيبة أمل وقلق" بشأن قلة الاستشارة، مؤكدًا أن اللاعبين اشتكوا من مخاطر السفر، وأن الحجر الصحي سيتداخل مع الحياة الأسرية والمباريات والتدريب.

ورد الاتحاد الاسيوي، قائلا إنه كان على "اتصال مستمر" مع الأندية والاتحادات الوطنية خلال الوباء، وأتيحت الفرصة لدول شرق آسيا لاستضافة المباريات.

ويذكر ان المباريات المؤجلة من دور المجموعات لمنطقة شرق آسيا والتي تضم أندية من أستراليا والصين واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند، تقام في الفترة بين 18 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر في قطر، تليها مباريات الأدوار الإقصائية والمباراة النهائية المقررة في 19 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني شلون ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. يومه وهذا سببه ..
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل انتم ي شيوخ لا خيركم ولا كفاية شركم لخراب البيوت تفتون و زيادة معدل الطلاق و العروسه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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