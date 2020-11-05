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فتاة معارضة لترامب تبصق في وجه ضابط أمريكي

Time منذ ساعة
Views 1769
فتاة معارضة لترامب تبصق في وجه ضابط أمريكي

واشنطن (صدى):
وجهت فتاة أمريكية، تبلغ من العمر ٢٤ عاما، معارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشتائم لضابط شرطة في شوارع مدينة نيويورك، وبصقت في وجهه.

تفصيلا، صرخت الفتاة الأمريكية التي تدعم المرشح الديموقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، جو بايدن، في وجه ضابط الشرطة وتوجه له الشتائم، قبل أن تبصق في وجهه أمام المتواجدين في المكان.

وسحب الضابط الفتاة ودفعها على الأرض حتى تمكن من تقييدها قبل أن يعتقلها، في الوقت الذي صرخ فيه عدد من المتظاهرين "لا تهاجم امرأة، ابتعد عنها".

وأكدت شرطة نيويورك أنه لن يتم التسامح مع أي شخص يسيء لرجال الشرطة، سيتم القبض على المحرضين الذين يرتكبون هذه الأعمال، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الفتاة وجاري التحقيق في الواقعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني شلون ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. يومه وهذا سببه ..
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل انتم ي شيوخ لا خيركم ولا كفاية شركم لخراب البيوت تفتون و زيادة معدل الطلاق و العروسه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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