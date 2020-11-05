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الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

Time منذ ساعة
Views 1535
الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه ورد إليها تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , بازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( مكة المكرمة و المدينة المنورة و الباحة وحائل ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق ( الحدود الشمالية و المنطقة الشرقية و عسير و جازان و تبوك الجوف ) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة ، فيما ستتأثر منطقة ( القصيم ) بامطار خفيفه الى متوسطة ورياح نشطة .

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني شلون ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. يومه وهذا سببه ..
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل انتم ي شيوخ لا خيركم ولا كفاية شركم لخراب البيوت تفتون و زيادة معدل الطلاق و العروسه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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