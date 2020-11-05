الأعداد السابقة للصحيفة

صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز خلال استقباله "ريتشارد نيكسون"

Time منذ ساعة
Views 1760
Comment 1
صورة نادرة للملك فيصل بن عبدالعزيز خلال استقباله "ريتشارد نيكسون"

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة نادرة، الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال استقباله الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في جدة عام 1394هـ (1974م).

وظهر في الصورة التي نشرته درة الملك عبدالعزيز، الأمير مساعد بن عبدالرحمن " وزير المالية آنذاك "، والأمير سلطان بن عبدالعزيز " وزير الدفاع والطيران والمفتش العام آنذاك ".

كما تواجد في الصورة، الملك فهد بن عبدالعزيز " النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والملك عبدالله بن عبدالعزيز " رئيس الحرس الوطني آنذاك " والملك خالد بن عبدالعزيز " ولي العهد آنذاك".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني شلون ..؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. يومه وهذا سببه ..
زاير
حسبنا الله ونعم الوكيل انتم ي شيوخ لا خيركم ولا كفاية شركم لخراب البيوت تفتون و زيادة معدل الطلاق و العروسه.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. فرحة معتمر خلال أداءه مناسك العمرة
بالفيديو.. فرحة معتمر خلال أداءه مناسك العمرة
Time منذ 19 ثانية Views 1006
اعتراض طائرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
اعتراض طائرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
Time منذ دقيقتين Views 1106
المواصفات والمقاييس تكشف عن نتائج فحص عينة محطة وقود تسببت في عطل مركبات
المواصفات والمقاييس تكشف عن نتائج فحص عينة محطة وقود تسببت في عطل مركبات
Time منذ 13 دقيقة Views 1287
"فيفبرو" قلق بشأن رحلة فرق شرق آسيا إلى قطر
"فيفبرو" قلق بشأن رحلة فرق شرق آسيا إلى قطر
Time منذ 23 دقيقة Views 1392
سيدة في موقف لا تحسد عليه
سيدة في موقف لا تحسد عليه
Time منذ 23 دقيقة Views 302
ضبع ومحاولة للإفتراس
ضبع ومحاولة للإفتراس
Time منذ 23 دقيقة Views 278
يجيك الموت
يجيك الموت
Time منذ 24 دقيقة Views 242
دعوى قضائية من حملة ترامب لوقف فرز الأصوات في نيفادا
دعوى قضائية من حملة ترامب لوقف فرز الأصوات في نيفادا
Time منذ 39 دقيقة Views 1404
بالفيديو.. المملكة تستضيف سباق فورمولا 1 العام المقبل
بالفيديو.. المملكة تستضيف سباق فورمولا 1 العام المقبل
Time منذ 51 دقيقة Views 1268
شاهد.. مواطنون شُبان يُفاجئون بقرشٍ ضخم يأكل صيدهم
شاهد.. مواطنون شُبان يُفاجئون بقرشٍ ضخم يأكل صيدهم
Time منذ ساعة Views 1927