الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان

Time منذ 14 دقيقة
Views 1248
وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSc) عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظيفة شاغرة بمجال الموارد البشرية بمسمى " رئيس مكتب التوظيف ".

وأشارت الكلية إلى شروط الوظيفة وهي: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مهارات عالية في العلاقات الشخصية والتواصل والقدرة على العمل بفعالية مع مجموعة واسعة من الفئات المستهدفة في مجتمع متنوع.

5- القدرة على جمع البيانات وتجميع المعلومات وإعداد التقارير.

6- القدرة على التواصل بفعالية، سواء شفوية وخطية.

7- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثا وكتابة).

8- إظهار المهارات الإشرافية والقدرة على التأثير والتحفيز.

و أوضحت أن التقديم متاح الآن  بدأ اليوم الخميس بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/ 2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
rahma
I apply for new job
ابو محمد 😎 ✍️
ياخبر متمزلق ...
مواطن عربي
تم ايقاف العمل بجواز السفر المصري القديم منذ ٢٠١٥ نهائيا فكيف لها بجواز سفر هكذا وفي ٢٠١٨ !!!!!! إخوان الشيطان
QLQ
... ع القوة

أخر الأخبار

"الآسيوي" يُغرم التعاون ويؤيد عقوبة لاعب بيرسيبوليس
"الآسيوي" يُغرم التعاون ويؤيد عقوبة لاعب بيرسيبوليس
Time منذ 5 دقائق Views 1162
وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان
وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان
Time منذ 14 دقيقة Views 1248
ظهور نتائج فحص كورونا لـ لاعبي الهلال
ظهور نتائج فحص كورونا لـ لاعبي الهلال
Time منذ 23 دقيقة Views 1614
موقف محرج لسيدة عند باب المستشفى
موقف محرج لسيدة عند باب المستشفى
Time منذ 39 دقيقة Views 362
امرأة تحاول الصيد
امرأة تحاول الصيد
Time منذ 39 دقيقة Views 279
هذا والله الورطة
هذا والله الورطة
Time منذ 40 دقيقة Views 377
بالفيديو.. قصي خولي يخوض تجربة الراب للمرة الثانية
بالفيديو.. قصي خولي يخوض تجربة الراب للمرة الثانية
Time منذ 44 دقيقة Views 1207
"تيكسيرا" يقود تدريبات النصر قبل لقاء القادسية
"تيكسيرا" يقود تدريبات النصر قبل لقاء القادسية
Time منذ 49 دقيقة Views 1676
الضمان الصحي يضيف عملية زراعة المفاصل لوثيقة التأمين الموحدة المقبلة
الضمان الصحي يضيف عملية زراعة المفاصل لوثيقة التأمين الموحدة المقبلة
Time منذ 53 دقيقة Views 1448
الصحة: إصابة 450 حالة جديدة بكورونا
الصحة: إصابة 450 حالة جديدة بكورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 1768