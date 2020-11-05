وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSc) عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظيفة شاغرة بمجال الموارد البشرية بمسمى " رئيس مكتب التوظيف ".
وأشارت الكلية إلى شروط الوظيفة وهي: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مهارات عالية في العلاقات الشخصية والتواصل والقدرة على العمل بفعالية مع مجموعة واسعة من الفئات المستهدفة في مجتمع متنوع.
5- القدرة على جمع البيانات وتجميع المعلومات وإعداد التقارير.
6- القدرة على التواصل بفعالية، سواء شفوية وخطية.
7- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثا وكتابة).
8- إظهار المهارات الإشرافية والقدرة على التأثير والتحفيز.
و أوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 19/3/1442 الموافق 5/11/ 2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.