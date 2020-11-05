"الآسيوي" يُغرم التعاون ويؤيد عقوبة لاعب بيرسيبوليس

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تغريم نادي التعاون بمبلغ 6000 دولار.
وأوضحت اللجنة، أن القرار جاء بسبب قيام ممثلي النادي بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي، فيما تم إبلاغ مسؤوليه بمضاعفة العقوبات حال تكرار هذه المخالفة.
كما قررت اللجنة، فرض غرامات مالية لعدد من الفرق المشاركة في بطولة دوري الأبطال.
يُشار إلى أن التعاون كان قد ودع البطولة القارية من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام النصر بهدف دون رد، بعد أن تأهل وصيفاً عن مجموعته.
وفي سياق آخر، أيّدت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي قرار لجنة الانضباط والأخلاق التي اعتبرت أن اللاعب عيسى آل كثير لاعب بيرسيبوليس الإيراني، خالف المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019).
وقررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم (بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى) لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفة المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (من 3 أكتوبر 2020 ولغالية 2 أبريل 2021) وتغريمه مبلغ 10,000 دولار.