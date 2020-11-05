الأعداد السابقة للصحيفة

"الآسيوي" يُغرم التعاون ويؤيد عقوبة لاعب بيرسيبوليس

Time منذ 5 دقائق
Views 1162
"الآسيوي" يُغرم التعاون ويؤيد عقوبة لاعب بيرسيبوليس

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تغريم نادي التعاون بمبلغ 6000 دولار.

وأوضحت اللجنة، أن القرار جاء بسبب قيام ممثلي النادي بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي، فيما تم إبلاغ مسؤوليه بمضاعفة العقوبات حال تكرار هذه المخالفة.

كما قررت اللجنة، فرض غرامات مالية لعدد من الفرق المشاركة في بطولة دوري الأبطال.

يُشار إلى أن التعاون كان قد ودع البطولة القارية من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام النصر بهدف دون رد، بعد أن تأهل وصيفاً عن مجموعته.

وفي سياق آخر، أيّدت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي قرار لجنة الانضباط والأخلاق التي اعتبرت أن اللاعب عيسى آل كثير لاعب بيرسيبوليس الإيراني، خالف المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019).

وقررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم (بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى) لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفة المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (من 3 أكتوبر 2020 ولغالية 2 أبريل 2021) وتغريمه مبلغ 10,000 دولار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
rahma
I apply for new job
ابو محمد 😎 ✍️
ياخبر متمزلق ...
مواطن عربي
تم ايقاف العمل بجواز السفر المصري القديم منذ ٢٠١٥ نهائيا فكيف لها بجواز سفر هكذا وفي ٢٠١٨ !!!!!! إخوان الشيطان
QLQ
... ع القوة

أخر الأخبار

"الآسيوي" يُغرم التعاون ويؤيد عقوبة لاعب بيرسيبوليس
"الآسيوي" يُغرم التعاون ويؤيد عقوبة لاعب بيرسيبوليس
Time منذ 5 دقائق Views 1162
وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان
وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان
Time منذ 14 دقيقة Views 1246
ظهور نتائج فحص كورونا لـ لاعبي الهلال
ظهور نتائج فحص كورونا لـ لاعبي الهلال
Time منذ 23 دقيقة Views 1614
موقف محرج لسيدة عند باب المستشفى
موقف محرج لسيدة عند باب المستشفى
Time منذ 39 دقيقة Views 361
امرأة تحاول الصيد
امرأة تحاول الصيد
Time منذ 39 دقيقة Views 279
هذا والله الورطة
هذا والله الورطة
Time منذ 40 دقيقة Views 377
بالفيديو.. قصي خولي يخوض تجربة الراب للمرة الثانية
بالفيديو.. قصي خولي يخوض تجربة الراب للمرة الثانية
Time منذ 44 دقيقة Views 1207
"تيكسيرا" يقود تدريبات النصر قبل لقاء القادسية
"تيكسيرا" يقود تدريبات النصر قبل لقاء القادسية
Time منذ 49 دقيقة Views 1676
الضمان الصحي يضيف عملية زراعة المفاصل لوثيقة التأمين الموحدة المقبلة
الضمان الصحي يضيف عملية زراعة المفاصل لوثيقة التأمين الموحدة المقبلة
Time منذ 53 دقيقة Views 1448
الصحة: إصابة 450 حالة جديدة بكورونا
الصحة: إصابة 450 حالة جديدة بكورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 1768