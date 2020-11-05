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الصحة: إصابة 450 حالة جديدة بكورونا

Time منذ 58 دقيقة
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الصحة: إصابة 450 حالة جديدة بكورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 450 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 474 حالة جديدة ، فيما بلغت الوفيات 18 حالة – يرحمهم الله - .

وأعلن متحدث "الصحة " الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر اليومي المفصل تسجيل الرياض أعلى الإصابات بواقع 67 إصابة تلتها مكة المكرمة بـ51 إصابة ثم المدينة المنورة بـ50 إصابة ثم جدة بـ28 إصابة ، وباقي المدن وفقاً للتقرير المرفق .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
rahma
I apply for new job
ابو محمد 😎 ✍️
ياخبر متمزلق ...
مواطن عربي
تم ايقاف العمل بجواز السفر المصري القديم منذ ٢٠١٥ نهائيا فكيف لها بجواز سفر هكذا وفي ٢٠١٨ !!!!!! إخوان الشيطان
QLQ
... ع القوة

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