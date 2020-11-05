الشيخ المصلح يوضح حكم العجز عن قضاء صيام رمضان "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، حكم العجز عن قضاء صيام رمضان .
وقد تلقى الشيخ المصلح استفسار حول كيفية قضاء شخص كان يعاني من مرض صيام شهري رمضان .
وقال الشيخ المصلح يقوم الشخص بتقسيم صيام الشهرين علي مايستقبل من الزمان حسب طاقته وقدرته .
واستشهد المصلح بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ".