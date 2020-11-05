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الشيخ المصلح يوضح حكم العجز عن قضاء صيام رمضان "فيديو"

Time منذ ساعة
Views 1484
Comment 1
الشيخ المصلح يوضح حكم العجز عن قضاء صيام رمضان "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، حكم العجز عن قضاء صيام رمضان .

وقد تلقى الشيخ المصلح استفسار حول كيفية قضاء شخص كان يعاني من مرض صيام شهري رمضان .

وقال الشيخ المصلح يقوم الشخص بتقسيم صيام الشهرين علي مايستقبل من الزمان حسب طاقته وقدرته .

واستشهد المصلح بالآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ".

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أحدث التعليقات

rahma
I apply for new job
ابو محمد 😎 ✍️
ياخبر متمزلق ...
مواطن عربي
تم ايقاف العمل بجواز السفر المصري القديم منذ ٢٠١٥ نهائيا فكيف لها بجواز سفر هكذا وفي ٢٠١٨ !!!!!! إخوان الشيطان
QLQ
... ع القوة
ابو محمد 😎 ✍️
الصناعه رديه ..

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