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بالفيديو.. أول مشروع نسائي لخدمات الصيانة والبرمجة في حائل

Time منذ 23 دقيقة
Views 1352
بالفيديو.. أول مشروع نسائي لخدمات الصيانة والبرمجة في حائل

حائل (صدى):
نجحت مواطنة في إنشاء أول مشروع نسائي يقدم خدمة الصيانة والبرمجة على مستوى المملكة ، وذلك بمنطقة حائل .

وأكدت أنها كانت تطمح للمشروع منذ أن كانت بالمتوسط ، حيث كان لديها ميول الفك والتركيب والإصلاح ، وفتحت المشروع بالفعل في 2016 م .

وأضافت أن المشروع نسائي 100 % ويضم المواطنات ، ويهدف لتوفير مكان لصيانة الهواتف والحواسيب تأمن فيه المرأة على خصوصياتا وصورها الموجودة بالهاتف وهذا هو طبيعة مجتمعنا المحافظ ، وفقاً لـ"الإخبارية ".

كما أكدت أن المشروع يضم عدد من الفتيات والطالبات بالكليات التقنية اللاتي ترغبن في التدريب بشكل عملي .

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه اصرخ والا ماتصرخ والله ان اثنينهم ازين منك😜😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
medoka
خلاص اترك التحليل الرياضي وروح العب ضومنه مع المتقاعدين احسن تتسلى
حسن ابو الحسين
السومه انتها خلاص
عين الصقر
ياثقل طينة هالروقي

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