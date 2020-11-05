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صندوق الإستثمارات ينجح في صفقة شراء حصة بأكبر شركة في قطاع التجزئة بالهند

Time منذ 38 دقيقة
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صندوق الإستثمارات ينجح في صفقة شراء حصة بأكبر شركة في قطاع التجزئة بالهند

الرياض (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن توقيع اتفاقية استثمار مايقرب 1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة “Reliance Retail Ventures Limited”، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04% في الشركة.

ويأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32 % في منصة "جيو بلاتفورمز"، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات Reliance Industries” ".

وتأتي الصفقة امتداداً لجهود الصندوق لبناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم، ويعتبر قطاع التجزئة في الهند واحداً من أكبر القطاعات الواعدة.

وقد صرح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع ريلاينس للصناعات، الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند، وهذه الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها."

وأضاف معالي الأستاذ ياسر الرميان "سيمكننا الاستثمار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل ".

وكإحدى الشركات التابعة لشركة ريلاينس للصناعات، تعد شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نمواً، حيث تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12,000 متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند.

وتقوم الشركة بإحداث تغيير جذري في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال إستراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الإلكترونية.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات موكيش أمباني، "تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية، ويسعدني أن أرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً مهماً في ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة، فنحن ندرك أنه يقف في صدارة جهود التحول الاقتصادي في المملكة، ونتطلع للحصول على دعم الصندوق وتوجيهه المستمر بما يعزز جهودنا لمواصلة مسيرتنا الطموحة لإحداث تحول قطاع التجزئة في الهند."

ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده كمحرك فاعل للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه اصرخ والا ماتصرخ والله ان اثنينهم ازين منك😜😊😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
😂😂
medoka
خلاص اترك التحليل الرياضي وروح العب ضومنه مع المتقاعدين احسن تتسلى
حسن ابو الحسين
السومه انتها خلاص
عين الصقر
ياثقل طينة هالروقي

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